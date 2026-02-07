В Венгрии сравнили антироссийские санкции с ударом об стену

Эксперт Кошкович: санкции против РФ – это удар головой об кирпичную стену

20-й пакет европейских санкций против России — это еще один удар головой об кирпичную стену. Об этом на своей странице в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Эксперт прокомментировал пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в соцсети X представила 20-й пакет санкций против России, охватывающий сферы энергетики, финансовые услуги и торговлю.

«Двадцатая попытка — это просто прелесть. Но, пожалуйста, хотя бы наденьте шлем, прежде чем бросаться головой вперед в кирпичную стену. (Снова)», — отметил Кошкович.

В конце января 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах ЕС принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что новый пакет санкций должен ограничить российские доходы от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать так называемый «теневой флот» РФ и схемы обхода рестрикций. А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что 20-й пакет санкций должен включать жесткие меры против российского «теневого флота».

Ранее в МИД Румынии призвали усилить давление на Россию.