В Оренбургской области пенсионерка украла инвалидное кресло «на будущее»

Пенсионерка из Оренбуржья проникла в незапертую квартиру и украла кресло-коляску
Полиция Оренбуржья

В городе Ясное, расположенном в Оренбургской области, пенсионерка украла инвалидное кресло-коляску «на будущее». Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 48-летний житель населенного пункта обратился в полицию с заявлением о хищении принадлежащего ему инвалидного кресла. Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный проник в незапертую квартиру потерпевшего и забрал кресло-коляску марки Ottobock.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий <...> по подозрению в хищении инвалидной коляски была задержана 66-летняя местная жительница. Она пояснила, что решила украсть имущество, так как знала, что рано или поздно коляска ей понадобится», — говорится в заявлении.

Как рассказали в МВД, в отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК России. При этом коляска была возвращена законному владельцу.

25 января министерство внутренних дел по Удмуртской Республике сообщило, что 65-летний местный житель с помощью бензопилы спилил 12 опор линий электропередачи, снял с них провода и изоляторы. После этого пенсионер на мотобуксировщике перевез часть опор к своему дому. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу.

Ранее в Рязани пенсионерка пришла в гости к соседке и украла пальму.
 
