Общество

В Дагестане женщина попала в реанимацию после операции, ее не спасли

Baza: в Дагестане у женщины остановилось сердце после операции в клинике
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Жительницу Дагестана не спасли после обращения в частную клинику Дербента. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 41-летняя женщина пришла в медучреждение на УЗИ. Помимо этого, ей сделали обследование матки, благодаря которому выявили патологию женской репродуктивной системы. Пациентка решилась на операцию.

Спустя несколько часов после вмешательства, у женщины поднялась температура до 40 градусов, появился озноб. Узнавшие об этом врачи порекомендовали ей выпить противовоспалительное средство.

Уже на следующий день у нее началась рвота, ходить в туалет она не могла. Несмотря на такое состояние ее якобы отказывались переводить в стационар.
Позже, когда в дело вмешались родственники, пациентку направили в реанимацию, но спасти ее не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Как рассказали родственники, в материалах фигурируют «неустановленные» медики, но имена виновных семья якобы называла. Они боятся, что не смогут привлечь виновных к ответственности.

Отмечается, что врач, который проводил операцию, все еще работает в учреждении.

Ранее мужчина не выжил после операции по пересадке волос в Турции.
 
