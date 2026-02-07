СМИ сообщили о запрещенной находке в квартире скончавшегося экс-замминистра

В квартире скончавшегося бывшего заместителя министра юстиции Сергея Тропина нашли револьвер. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что обнаруженное оружие запрещено на территории России.

О смерти бывшего чиновника стало известно накануне. По данным 112, тело Тропина было обнаружено в ванне в его московской квартире. Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти.

Позднее СМИ сообщили, что предварительной причиной смерти Тропина стала острая сердечная недостаточность.

Тропин занимал пост заместителя министра юстиции с февраля 1996-го по март 1997 года, при первом президенте России Борисе Ельцине. В мае 1996-го Ельцин присвоил ему чин государственного советника юстиции 1 класса.

