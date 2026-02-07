Россия ожидает заключения экспертов по гибели пловца Свечникова

Дипломат Иванов сообщил об ожидании экспертизы о гибели Свечникова в Турции

Российская сторона ожидает вывода экспертов по гибели пловца Николая Свечникова, участвовавшего в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов, пишут РИА Новости.

«С учетом всех обстоятельств этой истории, было бы правильнее дождаться выводов экспертов», — заявил дипломат.

Иванов напомнил, что к поискам пропавшего спортсмена были подключены сотрудники генерального консульства в Стамбуле и местные спасательные отряды.

В августе российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Организаторы соревнований обнаружили это лишь спустя восемь часов.

20 января на дне залива обнаружили тело неизвестного. Результаты ДНК-теста подтвердили, что это тело Свечникова. 24 января тело Николая доставили авиарейсом из Стамбула в Москву.

Спортсмена похоронили 31 января 2026 года на Лайковском кладбище в Одинцове.

Ранее семья Свечникова решила подать в суд на организаторов заплыва.