Российские школьники все чаще выбирают колледжи вместо 10-го класса

В России зафиксировано рекордное сокращение доли школьников, продолжающих обучение в 10-м классе. Об этом говорится в ежегодном сборнике «Индикаторы образования», подготовленном НИУ ВШЭ.

По данным исследования, в 2024 году почти половина выпускников 9-х классов предпочла поступление в колледжи. Согласно исследованию, за последние четыре года число школьников, переходящих в 10-й класс, снизилось на 4%. Одновременно растет количество поступающих и выпускающихся из учреждений среднего профессионального образования.

Разрыв между теми, кто остается в школе, и теми, кто выбирает колледжи, стал минимальным за последние 25 лет. В 2024 году в 10-й класс пошли 708,2 тыс. выпускников 9-х классов, тогда как программы подготовки специалистов среднего звена выбрали 695,6 тыс. человек. Разница между этими показателями составила около 12 тыс. учащихся. Еще 158,5 тыс. девятиклассников предпочли обучение по программам рабочих специальностей.

Доля школьников, продолжающих учебу в 10-м классе, продолжает снижаться: если в 2020 году она составляла 47%, то в 2024-м — уже 43%. В то же время интерес к программам подготовки специалистов среднего звена за этот период вырос с 37% до 42%.

При этом интерес к рабочим профессиям остается стабильно низким. С 2020 по 2024 год такие программы выбирал примерно каждый десятый выпускник 9-го класса. Непосредственно на рынок труда после окончания основной школы в 2024 году вышли 6% школьников.

Ранее Минпросвещения планировало ввести оценки за поведение с 2026 года, начиная с пилотного проекта в ряде школ.