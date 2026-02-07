Размер шрифта
В Кемерово снежные массы повредили крышу многоквартирного дома

Крыша жилого дома в Кемерово получила повреждения из-за скопления снега
Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома в Кемерово получила повреждения из-за скопления снежных масс. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве отметили, что здание расположено на улице Спартака. В результате инцидента никто не пострадал.

«Прокуратурой <...> организована проверка обстоятельств произошедшего, исполнения требований жилищно-коммунального законодательства, по результатам которой выявлены факты ненадлежащего обслуживания управляющей компанией общедомового имущества собственников жилья многоквартирного жилого дома», — говорится в заявлении.

На этом фоне специалисты возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Речь идет об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Более того, прокурор внес представление в отношении руководителя управляющей компании. Надзорное ведомство взяло на контроль устранение последствий инцидента, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования.

Ранее в Кирове глыбы снега упали с крыши на ребенка.
 
