Стрелявшим по окнам квартиры в Челябинске оказался 15-летний подросток

Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток, который не хотел кому-то навредить. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Жильцы одной из квартир дома на улице Калинина 6 февраля обратились в полицию с жалобой на повреждение окна, предположив, что причиной стал выстрел. В ходе опроса жителей района было установлено, что 15-летний мальчик, находясь у себя в комнате, выстрелил из пневматического пистолета в окно в направлении соседнего дома.

«Умысла на причинение кому-либо вреда у него не было», — заверили в полиции.

С подростком и его матерью провели разъяснительную беседу, на женщину составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Родители мальчика пообещали возместить ущерб владельцам квартиры, чье окно пострадало от выстрела.

Похожий случай произошел в тот же день в подмосковном Сергиевом Посаде: 19-летний местный житель выстрелил из окна своей квартиры на улицу и ранил прохожего, на него завели уголовное дело о хулиганстве.

Ранее на Камчатке поймали подростка, который выстрелами по окнам повредил 10 стеклопакетов.