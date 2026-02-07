Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Стрелявшим по окнам квартиры в Челябинске оказался 15-летний подросток

Челябинское ГУ МВД: на мать стрелявшего по окнам подростка составили протокол
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток, который не хотел кому-то навредить. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Жильцы одной из квартир дома на улице Калинина 6 февраля обратились в полицию с жалобой на повреждение окна, предположив, что причиной стал выстрел. В ходе опроса жителей района было установлено, что 15-летний мальчик, находясь у себя в комнате, выстрелил из пневматического пистолета в окно в направлении соседнего дома.

«Умысла на причинение кому-либо вреда у него не было», — заверили в полиции.

С подростком и его матерью провели разъяснительную беседу, на женщину составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Родители мальчика пообещали возместить ущерб владельцам квартиры, чье окно пострадало от выстрела.

Похожий случай произошел в тот же день в подмосковном Сергиевом Посаде: 19-летний местный житель выстрелил из окна своей квартиры на улицу и ранил прохожего, на него завели уголовное дело о хулиганстве.

Ранее на Камчатке поймали подростка, который выстрелами по окнам повредил 10 стеклопакетов.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!