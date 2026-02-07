Размер шрифта
США добиваются более активного участия Италии в инициативе «Совета мира»

CDS: Вэнс уговаривал Мелони принять участие в «Совете мира» по Газе
Remo Casilli/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уговаривал премьер-министра Италии Джорджу Мелони вступить в «Совет мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Политики встретились 6 февраля в Милане перед открытием зимних Олимпийских игр.

«Джей Ди Вэнс хотел задать Джордже Мелони один вопрос: почему итальянское правительство не присоединяется к «Совету мира» по Газе?» — говорится в публикации.

По данным газеты, Италия рассматривает возможность присоединиться к «Совету мира» в статусе страны-наблюдателя.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.
 
