Россия подняла в небо стратегические ракетоносцы

Вооруженные силы (ВС) России подняли в небо стратегические ракетоносцы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По информации авторов канала, также в небе над Украиной находятся от 160 до 200 беспилотников. Уточняется, что большие группы дронов летят в направлении Каменского района Днепропетровской области, а также в Кривой Рог, Николаевскую и Винницкую области.

Как говорится в посте «РВ», взлет российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома «Оленья» был зафиксирован в 00:45 мск.

Позднее украинские СМИ писали о взрывах в Винницах в центральной части Украины, также сообщалось о взрывах в Ровно на западе страны. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Ровно, как и на большей части территории республики, в настоящее время действует воздушная тревога.

Кроме того, в сети появилось видео атаки на Киев в ночь на 7 февраля. Кадры были размещены в в 6:29 мск.

Ранее Зеленский прокомментировал ночные удары по Украине.