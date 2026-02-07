Размер шрифта
В России пообещали бороться с попытками сфальсифицировать историю

Захарова: РФ будет бороться с искажением правды о Второй мировой войне
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия будет бороться с попытками сфальсифицировать историю, а также исказить правду о Второй мировой войне. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва в рамках противодействия фальсификации истории распространяет объективную информацию и принимает меры для консолидации сторонников.

Дипломат обратила внимание, что Европейский парламент принял целый ряд «ревизионистских резолюций», предполагающих «равную ответственность двух тоталитарных режимов» за начало Второй мировой войны. Как отметила Захарова, попытки уравнять Советский Союз и Третий рейх идут вразрез с вердиктом Нюрнбергского трибунала и Уставом ООН. Они подрывают сами основы послевоенного мироустройства, подчеркнула представитель ведомства.

«Действующая при Совете Европы «Обсерватория по преподаванию истории» взялась активно украинизировать то, что осталось в образовательных методичках от роли России в истории континента и мира в целом», — обратила внимание дипломат.

Она подчеркнула, что «унифицированное промывание мозгов» в Европе начинается еще со школы.

Ранее в Государственной думе РФ предложили наказывать за отрицание геноцида советского народа.
 
