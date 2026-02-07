Зеленский обозначил главный принцип Киева для прекращения огня

Украина считает принцип «стоим, где стоим» базовой модели для прекращения огня. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция — «стоим, где стоим», — сказал Зеленский.

По его словам, именно такой принцип является для Украины «самой справедливой и надежной» моделью. Украинский лидер также отметил, что Вашингтон предлагает «такой компромиссный, на их взгляд, вариант», и Киев фиксирует, что стороны обсуждали «этот вопрос».

Зеленский утверждает, что вопрос свободной экономической зоны в Донбассе обсуждается, но без уступок по суверенитету Украины.

Территориальный вопрос остается главным камнем преткновения для мирного соглашения по Украине, писало Reuters. По его данным, США и Украина рассматривали возможность достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом уже в марте.

4-5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонней встречи, в которой приняли участие представители России, Украины и США. Пресс-служба администрации Дональда Трампа заявила о его готовности приложить максимум усилий для урегулирования украинского кризиса, подчеркнув, что Трамп намерен «превратить невозможное в возможное» в этом вопросе.

Ранее Песков рассказал, когда состоится новый раунд переговоров по Украине.