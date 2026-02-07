Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Генсека НАТО обвинили в попытках сорвать мирные переговоры РФ, США и Украины

SC: генсек НАТО Рютте любыми способами пытается сорвать переговоры по Украине
Czarek Sokolowski/AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается всеми доступными способами саботировать переговоры РФ, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом пишет Strategic Culture (SC).

По словам журналистов, речь руководителя Североатлантического альянса в Верховной раде Украины представляет собой «тщательно спланированный шаг», цель которого заключается в срыве переговоров.

«Настойчивое поднятие Рютте вопроса о размещении [западных] войск [на Украине] может означать только то, что его реальная цель состоит в том, чтобы сделать достижение любого соглашения с РФ невозможным», — говорится в статье.

В материале подчеркивается, что риторика генсека НАТО может свидетельствовать о наличии у него плана военной интервенции Альянса ради эскалации конфликта.

3 февраля Рютте посетил Киев и выступил в Верховной раде Украины. Тогда он заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска.

Комментируя слова генсека НАТО, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал их «приговором» любым мирным соглашениям.

Ранее в МИД РФ объяснили позицию по возможному появлению западных войск на Украине.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!