Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается всеми доступными способами саботировать переговоры РФ, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом пишет Strategic Culture (SC).

По словам журналистов, речь руководителя Североатлантического альянса в Верховной раде Украины представляет собой «тщательно спланированный шаг», цель которого заключается в срыве переговоров.

«Настойчивое поднятие Рютте вопроса о размещении [западных] войск [на Украине] может означать только то, что его реальная цель состоит в том, чтобы сделать достижение любого соглашения с РФ невозможным», — говорится в статье.

В материале подчеркивается, что риторика генсека НАТО может свидетельствовать о наличии у него плана военной интервенции Альянса ради эскалации конфликта.

3 февраля Рютте посетил Киев и выступил в Верховной раде Украины. Тогда он заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска.

Комментируя слова генсека НАТО, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал их «приговором» любым мирным соглашениям.

Ранее в МИД РФ объяснили позицию по возможному появлению западных войск на Украине.