В Британии начнут работать кафе с возможностью взять еду навынос

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В Британии по мере снятия ограничительных мер, установленных в рамках борьбы с новым типом коронавируса, возобновляют работу кафе с возможностью взятия еды навынос. Об этом сообщает РИА «Новости».

В некоторых заведениях предусмотрен выход через другую дверь на улицу, если таковая имеется.

В помещении могут находится не более 1-2 человек. Кроме того, покупатели и персонал носят защитные маски, а также перчатки и соблюдают установленные требования по социальной дистанции.

В каждом кафе находятся антисептики, которыми могут воспользоваться гости кафе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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