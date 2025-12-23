Черногория вернула безвиз с Турцией, но с оговорками

Правительство Черногории восстановило безвизовый режим для граждан Турции, однако сократило допустимый срок пребывания с 90 до 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба кабмина страны.

Решение приняли 23 декабря без проведения заседания правительства на основании согласия большинства его членов. Власти пояснили, что сокращение срока пребывания стало мерой по предотвращению нелегальной миграции и частью процесса приведения визовой политики в соответствие с требованиями Евросоюза.

В материалах правительства говорится, что Черногория усилила сотрудничество с турецкими властями, а также ввела дополнительные меры безопасности и миграционного контроля. При этом отмечается, что в случае роста рисков власти оставляют за собой право снова изменить визовый режим.

В кабмине подчеркнули, что более жесткая визовая и миграционная политика направлена на усиление контроля за въездом и пребыванием иностранцев. Там также заявили, что МВД и полиция выполнили все меры, рекомендованные Советом национальной безопасности в части борьбы с нелегальной миграцией.

Решение по Турции стало частью более широкого пакета мер по сближению визовой политики Черногории с нормами ЕС. Аналогичные изменения планируется внести и в отношении других стран, в том числе Азербайджана, до 15 января.

Новые правила вступят в силу на следующий день после их публикации в официальном вестнике Черногории.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена отменить безвиз с Грузией.