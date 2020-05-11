Массовые мероприятия в России пока не возобновятся
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране пока сохранится запрет на проведение массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране.
«Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия», — сказал глава государства.
Он добавил, что всем необходимо соблюдать санитарные правила. Это касается и работы предприятий, и магазинов, и транспорта, и сферы услуг.
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