В американском аэропорту в результате авиакатастрофы погибли люди

В авиакатастрофе в Стейтсвилле погибли автогонщик Биффл, его жена и дети

В аэропорту американского города Стейтсвилл разбился самолет. Об этом сообщает CNN.

По данным дорожной полиции штата Северная Каролина, в результате крушения небольшого частного самолета вскоре после взлета погибли семь человек. По данным CNN, среди погибших были бывший гонщик NASCAR Грег Биффл, его жена Кристина и двое детей, Райдер и Эмма.

Помимо Биффла и членов его семьи, на борту самолета Cessna C550 находились еще три пассажира. В заявлении уточняется, что ими были Деннис Даттон и его сын Джек, а также давний представитель сообщества NASCAR Крейг Уодсворт.

Как сообщил CNN заместитель шерифа округа Айределл Билл Хэмби, авария произошла около 10:15 утра.

