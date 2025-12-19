На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В американском аэропорту в результате авиакатастрофы погибли люди

В авиакатастрофе в Стейтсвилле погибли автогонщик Биффл, его жена и дети
Matt Kelley/AP

В аэропорту американского города Стейтсвилл разбился самолет. Об этом сообщает CNN.

По данным дорожной полиции штата Северная Каролина, в результате крушения небольшого частного самолета вскоре после взлета погибли семь человек. По данным CNN, среди погибших были бывший гонщик NASCAR Грег Биффл, его жена Кристина и двое детей, Райдер и Эмма.

Помимо Биффла и членов его семьи, на борту самолета Cessna C550 находились еще три пассажира. В заявлении уточняется, что ими были Деннис Даттон и его сын Джек, а также давний представитель сообщества NASCAR Крейг Уодсворт.

Как сообщил CNN заместитель шерифа округа Айределл Билл Хэмби, авария произошла около 10:15 утра.

10 декабря стало известно, что в Судане во время посадки разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По словам другого военного источника, все члены экипажа погибли в результате катастрофы. При этом их точное число и другие детали происшествия не уточняются.

Ранее в США разбился истребитель F-16.

