Орбан: ЕС отказался от идеи найти способ финансирования Украины, который устроил бы всех

Орбан: ЕС отказался искать устраивающее всех решение по финансированию Украины
Bernadett Szabo/Reuters

Евросоюз отказался от поиска решения по финансированию Украины, которое устроило бы все страны-члены. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Орбана, из-за серьезных внутренних противоречий настоящая дискуссия по ключевым вопросам началась лишь после 12 часов переговоров. Он отметил, что компромиссное решение найти не удалось.

«За кулисами происходит столько переговоров и противоречия настолько велики, что нам не удалось их уладить, и я вижу, что они теперь отказались от идеи, что найдется решение, приемлемое для всех», — сказал Орбан.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о «переломе» в обсуждении изъятия замороженных российских активов. По словам премьера Польши Дональда Туска, страны союза в целом согласились попробовать этот вариант и уже перешли к обсуждению технических деталей. При этом окончательного решения пока не принято — в заявлении по итогам первого дня переговоров эта тема не упоминается. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле пообещали привлечь к ответственности виновных в экспроприации активов.

