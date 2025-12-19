На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России назвали условие для диалога с НАТО

Масленников: РФ открыта к диалогу, если НАТО откажется от антироссийского курса
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия готова к разговору, если Североатлантический альянс (НАТО) будет готов отказаться от своей антироссийской позиции. Об этом заявил газете «Известия» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», — подчеркнул дипломат.

Масленников уточнил, что от некоторых членов НАТО слышны «голоса разума». В частности, он привел пример Венгрии. Что касается Соединенных Штатов, дипломат уточнил, что в отношениях с этой страной есть «подвижки». Однако на сегодняшний день этого нельзя сказать о европейских странах.

«Европа пребывает в иллюзии и одержимости, что она сможет нанести РФ стратегическое поражение», — отметил Масленников.

19 декабря на саммите Евросоюза, предположительно, будет принято решение о финансировании Украины за счет замороженных российских активов на сумму €210 млрд («репарационный кредит»). До этого, 18 декабря, стало известно, что первый блок итоговых заявлений саммита Евросоюза не содержит упоминания экспроприации российских активов.

Ранее Путин напомнил партнерам Украины о существовании «Орешника».

