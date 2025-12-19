Врач назвала самые уязвимые для гонконгского гриппа группы людей

Наиболее тяжелые формы гонконгского гриппа развиваются у пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист Светлана Вахрушева.

По ее словам, в группе риска также находятся беременные женщины. Лечение включает постельный режим, обильное питье и симптоматическую терапию, а противовирусные препараты назначаются только отдельным категориям пациентов.

«Развитию более тяжелых форм гриппа с осложнениями более подвержены люди старше 65 лет, дети до 5 лет, беременные женщины и люди с серьёзными хроническими заболеваниями», — сказала Вахрушева.

В Роспотребнадзоре до этого сообщили, что информация об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности. Специалисты отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Большинство выявленных случаев относятся к легкой и средней степени тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее россиянам рассказали, сколько длится инкубационный период гонконгского гриппа.