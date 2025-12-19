На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Администрация Трампа ввела санкции против еще двух судей Международного уголовного суда

Shutterstock

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против двух судей Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters.

Меры связаны с участием судей в расследовании МУС в отношении Израиля. Вашингтон уже ранее критиковал действия суда и вводил ограничения против его сотрудников.

В ноябре 2024 года судьи МУС выдали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.

В феврале 2025 года Трамп ввел санкции против девяти должностных лиц МУС, включая судей и прокуроров. При этом санкции не касались самой организации.

США не являются участником Римского статута, и на страну не распространяется действие Международного уголовного суда.

Ранее сообщалось, что США намерены добиться от МУС неприкосновенности Трампа.

