На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Литва отвергла план Б по финансированию Украины не из российских активов

Науседа: страны ЕС обязаны прийти к согласию по «репарационному кредиту» Украине
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Евросоюза обязаны прийти к согласию насчет «репарационного кредита» Украине из российских активов. Об этом сообщает Politico.

«Мы должны найти решение сегодня или завтра. Это ответственность Европы, и только Европы, обеспечить удовлетворение потребностей Украины», — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что страны ЕС не придут к согласию по плану Б, предложенному Италией и Бельгией на саммите Евросоюза 18–19 декабря.

«Иного плана нет», — подчеркнул Науседа.

План Б предусматривает выпуск совместного кредита Европейского Союза для поддержки Украины в ближайшие годы. Его подготовили Италия, Бельгия, Болгария и Мальта. Этот план служит альтернативой предложению Еврокомиссии о финансировании Украины за счет замороженных российских активов на сумму €210 млрд («репарационный кредит»). Авторы альтернативного плана утверждают, что их проект несет «значительно меньшие риски для удовлетворения финансовых потребностей Украины посредством кредитных механизмов ЕС или переходных решений».

До этого стало известно, что первый блок итоговых заявлений саммита Евросоюза не содержит упоминания экспроприации российских активов. Опубликованный 18 декабря документ затрагивает вопросы ситуации на Ближнем Востоке, миграции и политики безопасности, однако начинается сразу с четвертого пункта.

Ранее в Бельгии заявили о кризисе в переговорах по кредиту для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами