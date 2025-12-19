Литва отвергла план Б по финансированию Украины не из российских активов

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Евросоюза обязаны прийти к согласию насчет «репарационного кредита» Украине из российских активов. Об этом сообщает Politico.

«Мы должны найти решение сегодня или завтра. Это ответственность Европы, и только Европы, обеспечить удовлетворение потребностей Украины», — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что страны ЕС не придут к согласию по плану Б, предложенному Италией и Бельгией на саммите Евросоюза 18–19 декабря.

«Иного плана нет», — подчеркнул Науседа.

План Б предусматривает выпуск совместного кредита Европейского Союза для поддержки Украины в ближайшие годы. Его подготовили Италия, Бельгия, Болгария и Мальта. Этот план служит альтернативой предложению Еврокомиссии о финансировании Украины за счет замороженных российских активов на сумму €210 млрд («репарационный кредит»). Авторы альтернативного плана утверждают, что их проект несет «значительно меньшие риски для удовлетворения финансовых потребностей Украины посредством кредитных механизмов ЕС или переходных решений».

До этого стало известно, что первый блок итоговых заявлений саммита Евросоюза не содержит упоминания экспроприации российских активов. Опубликованный 18 декабря документ затрагивает вопросы ситуации на Ближнем Востоке, миграции и политики безопасности, однако начинается сразу с четвертого пункта.

Ранее в Бельгии заявили о кризисе в переговорах по кредиту для Украины.