Названо возможное объяснение действий Долиной

Излишняя уверенность в себе могла стать причиной, по которой артистка Лариса Долина стала жертвой мошенников и отдала им деньги, вырученные с продажи квартиры. Об этом aif.ru рассказал психолог Михаил Хорс.

Он отметил, что действия Долиной могли быть вызваны либо страхом, либо самоуверенностью. В такой ситуации человек зачастую совершает ошибки.

«Либо такие действия совершаются в состоянии полной уверенности в себе, своих действиях. Тут отсутствует рефлексия», — добавил Хорс.

Он добавил, что излишне уверенными в себе людьми легко манипулируют мошенники.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее сообщалось, что Ларисе Долиной может понадобиться психологическая помощь.