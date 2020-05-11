Число случаев COVID-19 достигло на Украине 15 648

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На Украине за минувшие сутки выявлено 416 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество достигло 15 648. Об этом сообщает украинский Минздрав.

Отмечается, что скончались от инфекции 408 человек.

Вылечились от болезни 3288 пациентов.

Всего за время пандемии в стране проведено 181 552 теста на COVID-19.

Известно, что среди заболевших 1083 ребенка и 3026 медработников.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта. Правительство страны 4 мая продлило карантин до 22 мая.

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