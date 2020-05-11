Число случаев COVID-19 в Армении достигло 3392

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В Армении число случаев коронавирусной инфекции достигло 3392, за сутки выявлено 79 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вылечились от болезни 1359 пациентов.

Скончались 46 человек.

В настоящее время на лечении находятся 1970 пациентов.

Всего в республике проведен 32 561 тест на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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