В подмосковном Красногорске загорелся хоспис
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В подмосковном Красногорске горит пансионат-хоспис «Второй дом», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону.
Как рассказали в министерстве, внутри хосписа находится 18 лежачих пациентов.
Отмечается, что пожарным уже удалось остановить распространение огня.
«Возгорание на втором этаже локализовано», — сообщили в главке МЧС.
Там добавили, что площадь пожара составила 15 кв. м.