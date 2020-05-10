Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«В субботу, 9 мая, в указ главы Республики Бурятия от 13.03.2020 <...> внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ограничительные меры предполагают, что все граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением следования на работу, дачу, к родственникам, обращения за неотложной медпомощью, выгула домашних животных.
Также сохраняется запрет на функционировали ряда предприятий и публичные мероприятия.
По официальным данным, в республике в настоящее время зафиксировано 570 случаев заражения коронавирусом, погибли пять человек.
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