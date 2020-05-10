Коронавирусом во всем мире заразились более 4 млн человек
Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 4 млн человек, сообщает американский Университет Джона Хопкинса.
По последним данным, всего в настоящий момент на планете зафиксировано 4 018 342 случаев заражения, погибли 278 756 пациентов.
Лидером по числу инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки, там болеют более 1,3 млн человек. Россия в этом списке находится на пятом месте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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