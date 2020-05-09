Число случаев COVID-19 в мире превысило четыре миллиона

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Число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в мире достигло 4 043 068, следует из данных счетчика Worldometers.

Сообщается, что скончались 277 тысяч, выздоровели 1 млн 400 тысяч человек.

На первом месте по числу подтвержденных случаев находятся США (1 324 362), на втором — Испания (262 783), на третьем — Италия (217 185), на четвертом — Великобритания (211 364), на пятом — Россия (198 676).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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