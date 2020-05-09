Определены критерии для трех этапов выхода из ограничений по коронавирусу
Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, когда один инфицированный будет заражать в среднем не больше одного человека. Об этом сообщается в методических рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.
Так, для перехода к первому этапу снятия ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть равен 1 – один инфицированный заражает в среднем одного человека.
Для второго этапа коэффициент должен снизиться до 0,8, для третьего – до 0,5.
Ранее сообщалось, что у каждого региона будет индивидуальный выход из ограничительных мер.
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