Мурашко рассказал о числе пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ
Более 1200 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Общее количество пациентов, которые сегодня находятся на аппаратах искусственной вентиляции, — более 1 200», — сказал Мурашко.
В России выявлено 177 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1625 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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