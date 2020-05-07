Личный помощник Трампа заразился коронавирусом

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У камердинера американского президента Дональда Трампа диагностирован коронавирус, сообщает CNN со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Помощник президента является служащим военно-морского флота США. Он был очень близок к Трампу и его семье. Как отмечает издание, американский лидер расстроился, узнав о положительном результате теста на COVID-19 камердинера.

После этой новости президента и премьер-министра снова обследовали. В Белом доме заявили, что оба политика здоровы.

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