Власти Крыма начнут снимать ограничения на работу предприятий с 18 мая

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Власти Крыма намерены ввести в регионе режим обязательного ношения масок с 12 мая, а с 18 мая начать снимать ограничения на работу предприятий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы республики Сергея Аксенова.

«Первый инкубационный период будет 18 числа, чтобы мы оценили последствия выхода на работу большого числа людей – все предприятия и виды деятельности, которые озвучим <...>, приступают к работе с 18 числа», — сказал Аксенов.

По его словам, режим обязательного ношения масок на территории Крыма предложила ввести главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса действует в Крыму до 11 мая.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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