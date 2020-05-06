В России могут ужесточить наказания за нарушения пожарной безопасности

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Президент России Владимир Путин отдал кабмину и МЧС поручение до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обязал правительство, данное министерство и заинтересованные региональные власти подготовить предложения о внесении в российское законодательство изменений, которые будут направлены на «повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям».

Ранее сообщалось, что в 60 регионах России был введен особый противопожарный режим.

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