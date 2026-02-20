Размер шрифта
Венгрия поставила Украине условие для получения кредита ЕС на €90 млрд

Сийярто: Венгрия блокирует €90 млрд для Украины до запуска транзита нефти из РФ
Bernadett Szabo/Reuters

Пока Киев не разблокирует поставки нефти в Венгрию по «Дружбе», Будапешт не позволит предоставить ему займ на €90 млрд, заявил глава министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пока поставки нефти через Украину в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать выплату Украине военного займа в размере 90 миллиардов евро», — сказал министр.

До этого The Financial Times со ссылкой на четыре источника написала, что Венгрия за несколько дней до годовщины начала СВО заблокировала предоставление Украине согласованного кредита Евросоюза в размере €90 млрд, предназначенного для стабилизации финансового положения республики. Займ был согласован лидерами Евросоюза в декабре прошлого года. Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь Украине только при условии, что не будут нести ответственность за его погашение и процентные расходы. Несмотря на это, для его предоставления необходимо единогласное решение ЕС.

Газета добавляет, что из-за вето Венгрии программа МВФ на €8 млрд, тоже зависящая от кредита Евросоюза, может оказаться под угрозой. Согласно материалу, позиция Венгрии связана с апрельскими выборами в стране. Перед ними премьер-министр Виктор Орбан усилил антиукраинскую риторику.

Ранее Украина рассорилась со Словакией и Венгрией из-за российской нефти.
 
