Псковские власти ограничили карантинные меры

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В Псковской области ограничили введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры. Об этом говорится на сайте администрации региона.

Так, с 6 мая жителям разрешено посещение кладбищ, ряд объектов розничной торговли могут возобновить работу.

При этом возобновляющие работу торговые точки должны соблюдать некоторые требования. Так, речь идет об обязательном нахождении в магазинах в масках и перчатках. Также в торговых залах должны иметься дезинфицирующие средства для обработки рук.

Организации не должны осуществлять примерку одежды, все возвращенные покупателями товары должны проходить дезинфекционную обработку.

Кроме того, возобновить деятельность смогут компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала, а также организации, занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон.

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