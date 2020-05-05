В России проведено более 4,4 млн млн тестов на коронавирус
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В России проведено 4 460 357 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции находятся 222 510 человек.
По последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,6 млн.
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