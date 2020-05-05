Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все люди, у которых имеются хронические бронхо-легочные заболевания, наиболее тяжело переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые оказывают воздействие на легкие.

«К ним относится и коронавирус», — сказал Тимаков.

Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями лекгих, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.

Кроме того, пациентам с бронхиальной астмой нужно продолжать принимать предписанные лекарственные препараты, говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России.