Трамп дал новый прогноз по смертности от COVID-19 в США

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Президент США Дональд Трамп изменил прогноз по количеству летальных исходов от коронавируса в стране, сообщает Fox News.

Так, по словам американского лидера, в США от новой инфекции умрут от 75 до 100 тыс. человек. Он назвал такую ситуацию «ужасной».

При этом ранее Трамп утверждал, что пик пандемии пройден и смертность не превысит 65 тыс.

По последним данным, в США зарегистрировано более 1,1 млн случаев коронавируса, умерли свыше 67 тыс. человек.

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