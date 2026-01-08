В Астралии проведут публичное расследование теракта на пляже Бондай

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в стране пройдет публичное расследование теракта на пляже Бондай в Сиднее. Его слова передает портал news.com.au.

«Завтра на заседании Федерального исполнительного совета буду рекомендовать генерал-губернатору создать королевскую комиссию по вопросам антисемитизма и общественного согласия», — сказал Альбанезе.

Он уточнил, что комиссия помимо расследования рассмотрит вопросы о том, как противодействовать основным причинам возникновения антисемитизма в Австралии.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. В результате не выжили 15 человек.

Газета Hindu писала, что один из двух террористов, совершивших нападение на пляже Бондай в Сиднее, родом из индийского города Хайдарабад.

Ранее Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок.