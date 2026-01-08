Размер шрифта
В Турции раскрыли, от чего зависят сроки проведения выборов президента

Hürriyet: выборы могут провести в Турции в конце 2027 года при росте экономики
Murad Sezer/Reuters

Правительство Турции намерено добиться заметного экономического подъема в стране к 2027 году, чтобы выйти на возможные досрочные президентские выборы. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По информации издания, в этом году проведение выборов не планируется, но остается высокой вероятность их организации в конце следующего года.

«Для досрочных выборов важно количество депутатов, но для победы необходимо оздоровление экономики. 2027 год станет годом экономического подъема. Минимальная зарплата, пенсионеры и госслужащие получат выгоду от роста благосостояния», — сказал близкий к правительственным кругам обозреватель Hürriyet Абдулькадир Сельви.

Последний раз выборы президента в Турции прошли в мае 2023 года. Победу на них по итогам двух туров одержал действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Следующие выборы главы государства в соответствии с конституцией должны состоятся в 2028 году.

В августе министр транспорта и инфраструктуры страны Абдюлькадир Уралоглу заявил, что президентские выборы в Турции могут состояться досрочно — в конце 2027 года.

В мае агентство Anadolu со ссылкой на главу комитета турецкого парламента по цифровым СМИ Хусейина Яймана сообщило, что правящая в стране Партия справедливости и развития рассчитывает на переизбрание Эрдогана на новый президентский срок.

Ранее в Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем.

