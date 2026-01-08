Размер шрифта
Стало известно, сколько военных европейцы отправят на Украину

The Times: Франция и Британия отправят до 15 тысяч военных на Украину
French Army/AP

Великобритания и Франция отправят до 15 тысяч военных на Украину в случае достижения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше, чем предполагалось изначально. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что изначально Британия планировала отправить 10 тысяч военнослужащих в составе более широкой коалиции численностью в 64 тысячи человек, однако позже в министерстве обороны признали эти планы невозможными, учитывая численность армии.

По данным собеседников Times, Лондон развернет менее 7,5 тысяч военных. При этом Франция, помимо Британии, является единственной страной, также обязавшейся отправить войска на Украину, напоминает газета. По мнению источников газеты, даже общая численность войск Лондона и Парижа в 15 тысяч человек является оптимистичной.

Согласно предполагаемым планам, британские и французские войска будут помогать готовить ВСУ, а также контролировать строительство спецобъектов для хранения военного оборудования, необходимого для поддержки Украины.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.

