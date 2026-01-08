Размер шрифта
Дрифтер сбил снеговика на площади в Приморье

В Приморье дрифтер разрушил новогодние украшения на площади
Официальный канал УМВД России по Приморскому краю

В Артемовском городском округе дрифтер на автомобиле повредил новогодние украшения на площади, сообщается в Telegram-канале «Полиция Приморья».

«На записи с камеры видеонаблюдения видно, как водитель иномарки катается возле новогодней ели. В какой то момент автомобиль совершает наезд на новогодние конструкции и повреждает их», — отмечается в сообщении полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливается личность водителя. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль врезался в фигуру снеговика. Следы колес машины видны и рядом с другими украшениями на площади.

До этого было названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье.

Ранее трое детей-зацеперов залегли на крыше трамвая в Екатеринбурге.

