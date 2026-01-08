Размер шрифта
Новости. Общество

В Таиланде задержали россиянина за работу гидом

В Пхукете за работу гидом задержан гражданин России
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Таиланда задержала гражданина России на курортном острове Пхукет за работу нелегальным экскурсоводом. Об этом сообщило Центральное бюро расследований азиатской страны, передает ТАСС.

Отмечается, что 33-летнего россиянина задержали в момент подготовки к отправке группы туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.

У мужчины не было разрешения на работу. Он был доставлен в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства.

Также в апреле сообщалось, что в Пхукете задержали двух граждан России, которых заподозрили в незаконной работе гидами.

Закон Таиланда запрещает иностранцам работать гидами-экскурсоводами — эта профессия зарезервирована только для местных граждан. Кроме того, иностранным гражданам нельзя работать парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,7 тыс.) и депортация из страны.

Ранее россиянина задержали в Таиланде за управление баром без лицензии.

