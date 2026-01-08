В Таиланде задержали россиянина за работу гидом

Полиция Таиланда задержала гражданина России на курортном острове Пхукет за работу нелегальным экскурсоводом. Об этом сообщило Центральное бюро расследований азиатской страны, передает ТАСС.
Отмечается, что 33-летнего россиянина задержали в момент подготовки к отправке группы туристов на морскую прогулку по Андаманскому морю.
У мужчины не было разрешения на работу. Он был доставлен в полицейский участок города Пхукет для дальнейшего судебного разбирательства.
Также в апреле сообщалось, что в Пхукете задержали двух граждан России, которых заподозрили в незаконной работе гидами.
Закон Таиланда запрещает иностранцам работать гидами-экскурсоводами — эта профессия зарезервирована только для местных граждан. Кроме того, иностранным гражданам нельзя работать парикмахерами, делать тайский массаж или заниматься огранкой драгоценных камней. Нарушителям грозит наказание в виде тюремного заключения или штрафа до 500 тыс. батов ($13,7 тыс.) и депортация из страны.
Ранее россиянина задержали в Таиланде за управление баром без лицензии.