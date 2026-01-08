РИА Новости: ВСУ испытывают нехватку провизии на ряде участков в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой провизии и батареек для беспилотников на ряде участков в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийской группы в составе группы «Пресса», входящей в спецназ «Ахмат», с позывным «Оптима».

По его словам, украинские формирования на данном участке фронта лишились большей части техники.

«Сейчас практически техники не наблюдается на данном участке. Противник не может осуществить достаточный подвоз, соответственно у них заканчиваются батарейки [для дронов], заканчивается провизия», — отметил «Оптима».

Командир артиллерийской группы обратил внимание, что подобные проблемы сказываются на моральном состоянии бойцов ВСУ.

5 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Север». Позднее МО опубликовало видео, на котором запечатлены сражения за это село.

Ранее в Сумской области сняли на видео мощные прилеты фугасных авиабомб по позициям ВСУ.