Новости. Общество

Россиянам назвали бесполезные зимой витамины

Диетолог Лебедева: «чудо-комплексы» с максимальным количеством витаминов — это маркетинг
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Зимой тема витаминов неизменно становится актуальной, но вокруг нее много мифов. Важно понимать: витамины действительно работают, если в организме есть их дефицит. При нормальном рационе и отсутствии заболеваний большинству людей не нужны дополнительные добавки — и это подтверждают современные клинические рекомендации, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Однако зимой рацион часто становится однообразнее, снижается потребление свежих овощей и фруктов, меньше солнечного света, и на этом фоне некоторые нутриенты действительно оказываются важными и эффективными.

«Прежде всего, это витамин D: зимой его синтез в коже практически прекращается из-за короткого светового дня и плотной одежды. Дефицит витамина D распространен, влияет на иммунитет, состояние костей, мышечную силу и общее самочувствие. Поэтому его большая часть населения в холодный сезон принимает оправданно — но строго в рекомендованных дозировках. Также часто не хватает витамина С, поскольку свежих сезонных фруктов в зимний период меньше. Он не предотвращает простуду, но действительно помогает иммунной системе работать корректно и способствует быстрее восстановлению тканей. Еще один актуальный элемент — цинк, который участвует в работе иммунитета и в зимний период иногда назначается врачами при подтвержденном дефиците», — объяснила эксперт.

Во всем остальном действует простое правило: «чудо-комплексы» с максимальным количеством витаминов — это, как правило, маркетинг.

«Мультивитамины не дают дополнительной защиты от простуды, не повышают энергию и не улучшают работоспособность, если дефицита нет. Более того, избыточный прием витаминов A, E, K, B6 может привести к гипервитаминозу и побочным эффектам. Не стоит переоценивать и «зимние» суперфуды: экстракты ягод, модные порошки и усиленные смеси чаще продают историю, а не реальный эффект», — сказала она.

Зимой действительно работают проверенные вещи: разнообразное питание, достаточное количество овощей и фруктов, полноценный сон, прогулки днем и при необходимости точечный прием тех витаминов, дефицит которых выявил врач. Все остальное — в первую очередь маркетинг, играющий на сезонных страхах о снижении иммунитета.

Ранее россиян предупредили об опасности БАДов для похудения с маркетплейсов.

