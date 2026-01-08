Размер шрифта
В России проработают вопрос расширения системы мотивации научных работников

Мишустин поручил проработать расширение системы мотивации научных работников
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос, связанный с расширением системы мотивации научных работников посредством социальных и материальных поощрений. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников», — говорится в заявлении.

Кроме того, к 30 апреля текущего года министерство сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития и центром компетенций в сфере производительности труда должны проанализировать меры по повышению производительности труда в сельском хозяйстве. Также перед ведомствами стоит задача оценить достаточность соответствующих шагов.

Минэкономразвития, Минсельхозу, министерству финансов, министерству природы и министерству науки и высшего образования было поручено рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв. В том числе она должна включать в себя создание искусственных грунтов и восстановление государственных защитных лесных полос. Ожидается, что поручение будет выполнено к 2 ноября 2026 года.

Ранее Путин заявил, что наука должна быть вне политики.

