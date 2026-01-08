Размер шрифта
Врач рассказал, когда нужно делать УЗИ сосудов шеи

Невролог Алмазов: головные боли и шум в ушах указывают на сужение сосудов шеи
Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

Частые головные боли, головокружения, внезапное ухудшение зрения, шум в ушах и проблемы со слухом могут указывать на сужение сосудов шейного отдела позвоночника. При этих симптомах необходимо сделать УЗИ сосудов шеи и посетить невролога, рассказал «Газете.Ru» ведущий невролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов.

«Перечисленные симптомы пациенты любят списывать на усталость, стресс или недосып, но на деле все эти проявления нередко оказываются связаны именно с сосудистыми нарушениями.Помимо этого, насторожить должны проблемы с концентрацией внимания. Например, – если становится сложно сосредоточиться на работе, запоминать новую информацию, подолгу фокусироваться на той или иной задаче. Когнитивные нарушения развиваются, когда из-за сужения артерий мозг перестает получать достаточное количество кислорода и питательных веществ», – дополнил врач.

При появлении таких симптомов необходима консультация врача-невролога. Специалист уточнит характер жалоб, проведет осмотр и подберет оптимальный вариант диагностики. Это может быть ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДГ) брахиоцефальных артерий, когда исследуют состояние сосудистой стенки и скорость кровотока в шейном отделе. Или транскраниальное УЗДГ, в ходе которого оценивается состояние сосудов головного мозга.

«Дальнейшая тактика лечения будет зависеть от причин нарушения. Например, если во время обследования в сосудах находят атеросклеротические бляшки – пациента направляют к кардиологу. Он назначает препараты для снижения уровня холестерина, дает рекомендации по контролю питания и изменению образа жизни. При сужении просвета сосуда более чем на 70% и высоком риске закупорки сосуда бляшкой – уже решается вопрос о хирургическом вмешательстве. Если уровень холестерина в норме, а сужение шейных артерий связано с мышечным спазмом или изменениями в позвоночных структурах, – то лечение курирует врач-невролог. В этом случае основу терапии составляет прием препаратов для расслабления мышц и стимуляции мозгового кровообращения, массаж, лечебная гимнастика», – объяснил доктор.

Ранее врач предупредил, какие алкогольные напитки не стоит смешивать.

