Девушка попала в больницу, искупавшись в уличном чане под Екатеринбургом

SHOT: под Екатеринбургом девушка искупалась в уличном чане и попала в больницу

Под Екатеринбургом девушка потеряла сознание и попала в больницу, искупавшись в уличном чане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в банном комплексе, где пострадавшая с подругами отдыхали большой компанией. После купания в горячем чане на морозе, куда для аромата добавили грейпфрут, они зашли в помещение. После этого одна из них ощутила недомогание — у нее потемнело в глазах, и та потеряла сознание. У девушки также посинела кожа и начались судороги.

На место вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение — ей сделали компьютерную томографию головного мозга и взяли анализы крови, а затем выписали лечиться амбулаторно. Девушке посоветовали обратиться к неврологу и эпилептологу.

Ранее мужчина не выжил, решив искупаться в сибирской проруби.