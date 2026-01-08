Размер шрифта
Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира WTA

Теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене
IMAGO/Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене, одержав победу над белорусской спортсменкой Александрой Саснович.

Встреча продолжалась1 час 47 минут и завершилась со счетом со счетом 6:4, 6:4.

В матче третьего круга Самсонова выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Самсоновой станет победитель пары Даяна Ястремская (Украина) — Джессика Пегула (США). Таким образом спортсменка продолжит борьбу на турнире, который является частью подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open — 2026).

Открытый чемпионат Австралии — 2026 начнется 18 января и продлится до 1 февраля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Рублев одержал первую победу в сезоне.

